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/Криминал

В школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку: первые подробности

1.8тЧитать материал на украинском

В школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку, в результате ребенок попал в больницу.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел в учебном заведении на ул. Ольгинская в Печерском районе 3 апреля. Девочка получила закрытую травму живота и была доставлена в отделение хирургии детской клинической больницы №2.

Инсайдер отметил, что школьницу избил одноклассник. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

В школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку: первые подробности
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве школьница избила сверстницу из-за долга в пять тыс. гривен.

Пострадавшая одолжила деньги у подруги, так как ее якобы отец выгнал из дому и ей нужны были средства на существование. Деньги девушка вовремя не вернула.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
детибуллинг
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