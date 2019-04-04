В школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку: первые подробности

В школе Киева жестоко избили 9-летнюю девочку, в результате ребенок попал в больницу.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, случай произошел в учебном заведении на ул. Ольгинская в Печерском районе 3 апреля. Девочка получила закрытую травму живота и была доставлена в отделение хирургии детской клинической больницы №2.

Инсайдер отметил, что школьницу избил одноклассник. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве школьница избила сверстницу из-за долга в пять тыс. гривен.

Пострадавшая одолжила деньги у подруги, так как ее якобы отец выгнал из дому и ей нужны были средства на существование. Деньги девушка вовремя не вернула.

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