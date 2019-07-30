Бил по голове: серийным грабителем женщин в Киеве оказался экс-боец "Беркута"

В Киеве волонтеры идентифицировали мужчину, который нападал на женщин, бил их по голове и грабил.

Обвиняемым в нападениях является бывший сотрудник "Беркута" Сергей Погонец. По словам активистки Светланы Олишевской, которая занималась поисками злоумышленника, в полиции подтвердили, что нападавший –именно бывший спецназовец.

"Бывший "беркутовец", неоднократно осужден за аналогичные преступления. Есть подтверждения следователя. Собираю всех пострадавших", – уточнила она.

Обвиняемый в нападениях Facebook Svitlana Olishevskaya

Объявление о розыске неизвестного мужчины, который выслеживал женщин возле подъездов на Борщаговке и Теремках, заходил за ними вовнутрь, избивал и отбирал золото, в соцсетях появилось еще 26 июля. Тогда лицо злоумышленника попало на камеры видеонаблюдения, однако найти его не удалось.

Кадр с камер видеонаблюдения Facebook Svitlana Olishevskaya

Вскоре после этого стало известно о новой пострадавшей. Избитая пожилая женщина после нападения была госпитализирована.

Потерпевшая Facebook Svitlana Olishevskaya

Вначале было известно о пяти пострадавших, однако после огласки в соцсетях нашлись еще четверо.

Как писал OBOZREVATEL, в июне на остановке общественного транспорта в Киеве мужчина избил женщину на глазах у прохожих, потом ограбил ее и сбежал. Преступник ударил пострадавшую кулаком в лицо, после чего сорвал с нее золотую цепочку.

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