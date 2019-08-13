Бил ножом в лицо: под Киевом пассажир напал на таксиста. Фото и видео 18+

В ночь на 13 августа в Киевской области 18-летний парень напал на таксиста, который довозил его из Святошинского района столицы в село в Вышгородском районе области.

Об этом сообщил глава полиций Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook. По его словам, парень пообещал водителю, что поездку оплатит его отец непосредственно в населенном пункте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Водителю стало жаль парня, и он согласился. Далее по дороге общались на разные темы, и вдруг пассажир начал наносить водителю удары ножом в лицо и грудную клетку", – написал он.

Автомобиль таксиста Facebook Андрея Небытова

Правоохранитель отметил, что водитель успел остановиться и позвать на помощь. В это время нападающий собрал личные вещи таксиста, ключи от автомобиля и скрылся с места происшествия. Окровавленному водителю прохожие срочно вызвали скорую и сообщили в полицию.

Группы реагирования патрульной полиции Вышгородского ОП определили пути возможного отхода злоумышленника, блокировали территорию и уже утром задержали нападавшего.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы, ведь по данному факту зарегистрированные уголовные производства по ст.ст.15,115 (покушение на умышленное убийство), 187 (разбой).

Пострадавший таксист Facebook Андрея Небытова

Полиция поймала злоумышленника Facebook Андрея Небытова

Злоумышленником оказался 18-летний юноша Facebook Андрея Небытова

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 7 августа, в Киеве, на Оболонском проспекте, двое злоумышленников напали на женщину, избили ее и забрали деньги и мобильный телефон. Правоохранители поймали вероятных грабителей.

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