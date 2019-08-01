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Бил и отбирал золото: полиция задержала киевского серийного грабителя

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Серийного грабителя, который бил и отбирал золото у женщин в Киеве, задержали в Кировоградской области.

27-летний житель совершил нападение по меньшей мере на пять женщин, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемый в феврале этого года освободился из тюрьмы за совершение аналогичных преступлений.

"К столичным правоохранителям поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений – четырех в Голосеевском районе и одного в Святошинском. Он на улицах и в подъездах бил их, забирал у них ценные вещи и сбегал", – уточнили в полиции.

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Задержанный

Задержанный

Полиция Киева

Чтобы скрыться от правосудия, он выехал из Киева, но столичные следователи задержал его совместно с коллегами в Кировоградской области. По версии правоохранителей, задержанный может быть причастным к нескольким десяткам аналогичных преступлений.

Украденные драгоценности

Украденные драгоценности

Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве появился серийный грабитель, который выслеживал женщин возле подъезда, бил их и срывал золото.

Поисками злоумышленника занялись не только правоохранители, но и волонтеры. По их информации, к преступлениям может быть причастен экс-боец "Беркута".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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