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Бил и душил: в Киеве совершили дерзкое нападение на девушку

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В Киеве полиция задержала преступника, напавшего на прохожую.

Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что случай произошел на улице Шота Руставели, 20-б, в Печерском районе. Жертвой ограбления стала 24-летняя девушка.

Как стало известно, преступник вначале несколько раз ударил девушку, затем схватил ее за горло и стал душить. Когда пострадавшая перестала сопротивляться, преступник забрал ее сумочку, и сбежал.

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Нападение произошло рядом с домом на ул. Шота Руставели, 20-б

kiev-foto.info

Нападение произошло рядом с домом на ул. Шота Руставели, 20-б

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Вскоре грабитель был задержан правоохранителями. Нападавшим оказался 19-летний житель Киевской области. Молодому человеку светит до четырех лет тюрьмы.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей.

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