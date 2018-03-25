Бил и душил: в Киеве совершили дерзкое нападение на девушку

В Киеве полиция задержала преступника, напавшего на прохожую.
Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что случай произошел на улице Шота Руставели, 20-б, в Печерском районе. Жертвой ограбления стала 24-летняя девушка.
Как стало известно, преступник вначале несколько раз ударил девушку, затем схватил ее за горло и стал душить. Когда пострадавшая перестала сопротивляться, преступник забрал ее сумочку, и сбежал.
Нападение произошло рядом с домом на ул. Шота Руставели, 20-б
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Нападение произошло рядом с домом на ул. Шота Руставели, 20-б
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Вскоре грабитель был задержан правоохранителями. Нападавшим оказался 19-летний житель Киевской области. Молодому человеку светит до четырех лет тюрьмы.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании прохожей.
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