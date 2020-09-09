Без сознания и на аппарате ИВЛ: стало известно о состоянии избитого Балуха

Марина Лисничук Криминал 12:17, 9.09.2020 Обновлено: 13:12, 9.09.2020

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, которого жестоко избили в Киеве, все еще не пришел в сознание.

Состояние мужчины остается стабильно тяжелым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По словам медиков столичной больницы, Балуха прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако он находится без сознания.

"От врачей БСП, где находится Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", – написала Геращенко.

Скриншот.
Facebook Iryna Gerashchenko

Отметим, что накануне нардеп сообщила, что Балуха после операции перевели в реанимацию. Известно, что у него тяжелая черепно-мозговая травма. Со своей стороны бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

ЕС единогласно продлил санкции против России и пригрозил Крымскому мосту

Зеленский – о срыве перемирия на Донбассе: у нас нет остановки на пути к прекращению войны

Воин ВСУ погиб с письмом дочери возле сердца: трогательное фото

Суд обязал СБУ открыть производство по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже

В Украине за сутки – более 2,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 9 сентября