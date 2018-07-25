Без амнистии: в Украине хотят ужесточить наказание за смертельные ДТП

Генеральный прокурор Юрий Луценко предложил усилить меру наказания за совершение смертельных ДТП в связи с аварией в Киеве, в результате которой погиб ребенок.

"Анализ причин показывает, что условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны. Для усиления наказания считаю целесообразным ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, без права условного наказания", - написал он на своей странице в Facebook.

Также было бы правильно, по мнению генпрокурора, прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП.

Луценко добавил, что дело о киевском ДТП он взял на личный контроль.

"Водитель задержан, взяли анализы мочи на алкоголь и нарковещества. Для полноты анализа подали в суд ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте водителя без права залога", - уточнил он.

Кроме того, заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ольга Атаманова заявила, что в Киеве планируют увеличить количество патрулей из-за массовых ДТП.

"Для повышения уровня безопасности на дорогах дополнительно выйдут на патрулирование 54 экипажа патрульной полиции и 114 групп реагирования. Ежесуточно на дорогах страны будут нести службу 540 нарядов полиции", – написал она в Facebook.

Атаманова отметила, что за три дня усиленных превентивных мероприятий полицейские установили трех водителей маршруток, которые управляли автомобилем с пассажирами в нетрезвом состоянии.

"То есть во время выхода на маршрут медицинский осмотр водителей осуществлялся формально или вовсе не проводился. Поэтому мы и дальше будем усиливать превентивные меры по обеспечению безопасности", – передала она слова заместителя председателя Нацполиции Украины Александра Фацевича.

На увеличения количества ДТП также отреагировал премьер-министр Владимир Гройсман и собрал представителей МВД, Нацполиции, Мининфраструктуры, Укртрансбезопасности.

В ходе совещание были приняты решения:

усилить оперативный контроль над транспортом, в том числе над перевозчиками;

при выездах в города контролировать транспорт, который ездит между населенными пунктами;

углубить аналитику ДТП, где есть погибшие, чтобы четко понимать причины и их исключить;

усилить ответственность для водителей, законодательство должно открыть такую возможность.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, который также присутствовал на совещании, заявил, что Нацполиция утвердила план неотложных комплексных мероприятий по усилению безопасности дорожного движения.

В частности, разработаны карты-схемы с указанием зон патрулирования и мест несения службы нарядов патрульной полиции и групп реагирования патрульной полиции на дорогах государственного и международного значения.

По словам Аброськина, с 22 июля на дорогах проверили более 3000 транспортных средств, составлены 482 протокола об административных правонарушениях.

"Эти меры будут проводиться до особого распоряжения", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла в центре столицы вечером 24 июля.

Элитный внедорожник сбил десятилетнюю девочку, а водитель пытался скрыться с места аварии. Позже оказалось, что погибшая приехала с родными из Москвы.