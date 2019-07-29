"Бьет по голове, срывает золото!" В Киеве появился серийный грабитель

В Киеве появился серийный грабитель, который выслеживает женщин возле подъезда, бьет их и срывает золото.

Несколько случаев нападения были зафиксированы на Борщаговке, сообщила на своей странице в Facebook Светлана Олишевская (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

По словам женщины, жертвой нападения молодого человека стала знакомая ее кумы. Он так избил ее, что пострадавшую пришлось госпитализировать.

Обвиняемый Facebook Svitlana Olishevskaya

"Бьет по голове и срывает золото. Цинизм заключается в том, что он свободно ходит по Борщаговке и не прячется", – отметила она.

Пострадавшая Facebook Svitlana Olishevskaya

Его фотографии также публиковали в группе "Киев Оперативный". По состоянию на 26 июля было зафиксировано четыре случая нападения.

"Сценарий всегда один и тот же – преступник следит за жертвами, заходит за ними в подъезд, бьет тяжелым (металлическим) предметом и грабит", – уточнили в соцсети.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве возле станции метро "Днепр" среди дня чуть не ограбили украинского фотографа Владимира Шуваева. У него попытались украсть технику.

Кроме того, в этом месяце случился еще один случай ограбления. В Киеве на остановке общественного транспорта мужчина избил женщину на глазах у прохожих, потом ограбил ее и сбежал. Преступник ударил пострадавшую кулаком в лицо, после чего сорвал с нее золотую цепочку.

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