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"Бейте х*хлов, крошите": волонтер сообщила о вопиющем инциденте в маршрутке

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Один из пассажиров в маршрутке Киева, разговаривая по телефону, призывал своего собеседника "бить х*хлов".

Об инциденте на странице в Facebook сообщила волонтер Юлия Зуброва, разместив фото мужчины.

"Ты как, в Донецке? Придурки стреляют? Заткнули их? Бейте хохлов, крошите! Подъезжаю к голубятнику, к жидовской столице. Ну ничего, скоро мы тут будем", – сказал он в телефонном разговоре.

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При этом, по словам Зубаровой, пассажиры старались не реагировать на заявления мужчины.

"Молчали все! Только оглядывались. Было полно мужчин и только одна женщина, когда выходила, сказала: "Вы думайте хорошо, где говорить и что", - добавила волонтер и сообщила, пассажир сел на маршрутку на станции Мироновка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный сепаратист на КремльТВ напугал Украину.

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Тема
Выборы на Донбассе
Место
Украина
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