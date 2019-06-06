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/Криминал

"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

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В Киеве в четверг, 6 июля, задержали группу лиц ромской национальности, которые регулярно обворовывали жителей столицы.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", злоумышленников поймали сотрудники Муниципальной стражи города.

"Ведут их в отделение полиции. А эти прямо на камеру говорят, что будут продолжать воровать... Барон прикроет – занесет деньги кому нужно и все на этом", – сказано в сообщении.

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"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

Скрин видео

Так, на видео один из задержанных мужчин заявил: "Будем воровать, всегда, всю жизнь будем воровать... Обещаю".

"Я – цыганка и буду до конца жизни воровать", – добавила другая задержанная.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

Комментарии к видео

"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

Комментарии к видео

"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

Комментарии к видео

"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

Комментарии к видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сняли на видео момент кражи кошелька группой лиц ромской национальности у прохожей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Теги
ромывидео
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Этим цыгане с одичалым быд.лом с паРРаши идентичны - они полностью близки! Подобная дрянь обитает за пАребриком!
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