"Барон прикроет": в Киеве поймали наглую банду ромов-воров. Опубликовано видео

В Киеве в четверг, 6 июля, задержали группу лиц ромской национальности, которые регулярно обворовывали жителей столицы.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", злоумышленников поймали сотрудники Муниципальной стражи города.

"Ведут их в отделение полиции. А эти прямо на камеру говорят, что будут продолжать воровать... Барон прикроет – занесет деньги кому нужно и все на этом", – сказано в сообщении.

Скрин видео

Так, на видео один из задержанных мужчин заявил: "Будем воровать, всегда, всю жизнь будем воровать... Обещаю".

"Я – цыганка и буду до конца жизни воровать", – добавила другая задержанная.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Комментарии к видео

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сняли на видео момент кражи кошелька группой лиц ромской национальности у прохожей.

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