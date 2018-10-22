В Киеве девушка выдержала "бой": бандиты в балаклавах подстерегли в квартире

В Печерском районе Киева преступники вынесли из квартиры крупную сумму наличных денег. Помешать им пыталась вернувшаяся невовремя хозяйка

Как сообщил источник OBOZREVATEL, это произошло около 19 часов воскресенья, 21 октября.

Молодая женщина возвращалась домой, где живет с гражданским мужем, в квартиру на улице Анри Барбюса. Когда она зашла внутрь, то увидела двух мужчин в масках-балаклавах.

Преступники бросились на нее - она оказала сопротивление. Силы были неравны, мужчины смогли унести добычу - около 300 тысяч гривен.

Девушка получила телесные повреждения, но осталась жива.

Источник рассказал, что пара довольно публичная, занимаются проведением различных развивающих тренингов. Возможно преступники знали, что у них дома хранятся финансовые средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева "маньяк" с ножом напал на пешехода. Пострадавший находится в больнице с проникающим ранением брюшной полости.