Банда силовиков: всплыли подробности резонансного убийства ювелира в Киеве

В Киеве завершено расследование резонансного убийства ювелира Сергея Киселева. Среди подозреваемых – экс-полицейский и действующий на тот момент сотрудник Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что участники преступной группы тщательно готовились к нападению. Они проводили визуальное наблюдение за предпринимателем, изучали образ его жизни и маршруты передвижения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

5 марта бандиты подстерегли Киселева возле жилого дома на улице Флоренции в Днепровском районе. Один из злоумышленников сел к нему в авто и под угрозой пистолета требовал отдать драгоценности.

Когда ювелир стал сопротивляться, его застрелили.

Mercedes, в котором киллер застрелил Киселева

С места происшествия преступники скрылись, не получив выгоду.

После этого, участники группы решили взяться за родственников предпринимателя. 13 апреля, во время подготовки к преступлению, они были задержаны.

Сергей Киселев был застрелен в собственном Mercedes

"Во время проведения обысков по месту жительства задержанных изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации и другие вещественные доказательства", – сообщили в прокуратуре.

Также в ходе следствия собраны доказательства причастности указанных лиц к совершению в 2017-2018 годах серии разбойных нападений на граждан с применением огнестрельного оружия.

Место преступления

Место престуления

В ведомстве добавили, что действия преступников отличалась организованностью, четким распределением функций и вооруженностью, что позволило дополнительно квалифицировать их действия, как организация и участие в вооруженной банде.

В настоящее время подозреваемым и их защитникам открыты материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу. На сегодняшний день подозреваемые находятся под стражей.

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину в элитной иномарке, после чего скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Погибшим оказался 59-летний Сергей Киселев – крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

Именно из магазина Киселева в 2016 году во время обыска прокуроры украли драгоценности.

Однако в официальном комментарии Генеральной прокуратуры заявили, что убитый не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

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