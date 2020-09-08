Балуха избили в Киеве в годовщину его освобождения из плена. Все о ЧП

Бывший пленник Кремля Владимир Балух был жестоко избит в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.

Что известно о нападении

Первым об избиении сообщил украинский режиссер, бывший пленник страны-агрессора Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Владимир Балух был избитым сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал Сенцов.

Митрополит ПЦУ Климент для "Гордона" рассказал, что избитого Балуха первым обнаружила женщина.

"Мне удалось дозвониться на телефон Володи Балуха. Ответила та женщина, которая нашла его сегодня рано утром. Она сильно напугана. Мы договорились, что время от времени я буду ей звонить. Она рассказала, что увидела его Б. Она сказала, что Володя был сильно избит. Он то приходил в себя, то отключался. Вызвали полицию и скорую помощь. После того, как Володю увезли медики, удалось найти сумку с его личными вещами и документами. Это дало возможность женщине связаться с родственниками Володи", – рассказал священнослужитель.

Деталями о ситуации с Балухом поделилась и народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Это ужас. Нашего побратима, политзаключенного Кремля Владимира Балуха избили этой ночью. В годовщину освобождения избили какие-то подонки... Он в больнице в тяжелом состоянии. Сломаны ключица и рука. Его почти без сознания нашла женщина, которая и ответила на телефонный звонок Ахтема Чийгоза и помогла вызвать скорую", – написала парламентарий, отметив, что "ЕС" ожидает от правоохранительных органов раскрытия этого преступления.

Состояние здоровье Балуха

По словам митрополита ПЦУ Климента у Владимира сломана рука в ключице (открытый перелом) и сильно разбита голова.

Вечером Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что Балух находится в тяжелом состоянии в больнице скорой помощи, куда "скорая" привезла его в полдень.

"Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", – написала нардеп в соцсети.

Балуху провели операцию. Facebook Ирины Геращенко

Реакция властей и полиции

В Офисе президента отметили, что крайне обеспокоены информацией о нападении на Балуха.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", – говорится в официальном заявлении.

В ОПУ выразили обеспокоенность в связи с тем, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло угрожающего масштаба.

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", – заключили на Банковой.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз сообщил, что нападение и избиение Балуха связано с преследованием патриотов Украины.

"То, что случилось ночью с Балухом – жестокое избиение группой людей – я в этом не сомневаюсь, учитывая его крепкое телосложение и силу духа, – это продолжение тех нападений на атошников, волонтеров, происходящих при новой власти", – заявил политик.

Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и избивали насмерть.

В полиции Киева сообщили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.

Прокуратура Киева на официальном сайте сообщила, что держит на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту нападения на бывшего узника Кремля. Правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный общался накануне нападения.

Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители также установили место, где находился потерпевший перед инцидентом. Со свидетелями проводятся следственные действия.

В прокуратуре также отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.

Напомним, 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об историческом моменте освобождения из российского плена режиссера Олега Сенцова, украинских моряков и других политзаключенных Кремля, среди которых был и Балух, в сентябре 2019 года.

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