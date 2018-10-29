''Аж стремно стало!'' Под Киевом пьяный ''мажор'' устроил гонки с полицией. Фотофакт

В Вишневом Киевской области пьяный водитель убегал от полицейских по всему городу. Задержать нарушителя удалось только после того, как прибыл еще один наряд патрульных.

Как сообщил очевидец в группе "Киев Оперативный" в Facebook, водитель пытался скрыться от правоохранителей в дворах жилых домов.

"Вижу, как тип на Audi пытается дворами сбежать от полисменов. Мигалки, сирены, сообщения по громкоговорителю "водитель, немедленно остановитесь". Если честно, аж самому немного "стремно" стало. Потом на помощь приехал еще один наряд, который перекрыл путь беглецу", — рассказал свидетель задержания.

Задержанный водитель Facebook "Киев Оперативный"

Сообщается также, что в авто нарушителя нашли бутылку виски.

Facebook "Киев Оперативный"

"Как вы там любите писать: "элитка", "изолента", "неадекват"? Так тут все 3 в 1", — охарактеризовал водителя очевидец происшествия.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки чуть не попал в ДТП прямо во время рейса. Свою невнимательность он объяснил тем, что "забыл о светофоре".