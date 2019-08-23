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"Аж обувь слетела": под Киевом автомобиль наехал на мужчину. Видео 18+

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В четверг, 22 августа, на выезде из Киева, на Бориспольской трассе, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Мужчина переходил дорогу в не предназначенном для этого месте, а водитель авто не увидел его и сбил.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети разместили соответствующие видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Под Киевом автомобиль наехал на мужчину

Под Киевом автомобиль наехал на мужчину

Скриншот

"На выезде из Киева, в сторону Бориспольской трассы, водитель автомобиля Ford не увидел, как мужчина решил перебежать дорогу. К сожалению, в тяжелом состоянии госпитализирован", – говорится в посте.

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По словам очевидцев, обувь была разбросана примерно в 10 метрах от автомобиля. Они отметили, что рядом есть подземный переход, однако мужчина переходил "по верху".

Как сообщал OBOZREVATEL, В Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. Позже в сеть попало видео с места аварии. За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Сергея Притулы и народного депутата от группы "Возрождение" Виталия Хомутынника.

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Новости Киева и Киевской области
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