Вероятный виновник смертельного ДТП под Киевом Антон Желепа находился за рулем чужого автомобиля Mercedes.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. Отмечается, что вскоре после столкновения машина была подана в розыск.

"За рулем Mercedes с госномером AI0999HB находился господин Антон Желепа. По нашей информации, господин Желепа работал на даче у владельца Mercedes. Через 20 минут после ДТП автомобиль был подан в розыск как похищенный", – говорится в сообщении.

Автомобиль мужчины, устроившего смертельное ДТП под Киевом, оказался в розыске

Как писал OBOZREVATEL, в результате ДТП под Киевом на Старообуховской трассе погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли почти сразу, а 10-летний мальчик – в больнице. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи.