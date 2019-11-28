Продавали по почте: под Киевом накрыли арсенал оружия

В Киевской области силовики нашли в квартире арсенал оружия. "Стволы" в целях конспирации преступники пересылали частями через почтового оператора, а клиентов находили по сети.

Во время санкционированного обыска в квартире у одного из участников преступной группы обнаружили и изъяли большое количество автоматов, пистолетов, патроны и предметы похожи на корпусы гранат, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Указанное лицо задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения", – сообщили в ведомстве.

Арсенал оружия Прокуратура Киевской области

Арсенал оружия Прокуратура Киевской области

Арсенал оружия Прокуратура Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в квартире на улице Олеся Гончара, 67, в Киеве, 21 ноября прогремел взрыв. Полиция расследует дело по статье "хулиганство". Местные жители говорили о запахе тротила на месте ЧП.

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