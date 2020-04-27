Авто зависло на ограждении: под Киевом произошло лобовое ДТП. Фото и видео

Виктория Довгань Криминал 18:22, 27.04.2020 Обновлено: 00:01, 28.04.2020

В понедельник, 27 апреля, под Киевом произошло масштабное ДТП из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей.

Жуткие кадры с места происшествия опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП под Киевом
Скриншот видео
Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua
Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua

Отмечается, что авария случилась на отрезке дороги от Новых Петровцев в сторону Киева. Позже dtp.kiev.ua уточнило, в результате столкновения один человек погиб.

Оказалось, что водитель автомобиля Hyundai Accent на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в автомобиль Mercedes, который двигался в Киев.

Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua
Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua

В Mercedes на месте погибла пассажирка на заднем сиденье за водителем, бабушка владельца транспортного средства 1942 года рождения.

"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Accent мог находиться в состоянии наркотического опьянения", – сказано в сообщении.

Судя по видео, на на место ЧП прибыли три кареты скорой помощи, полиция. В результате столкновения одна из легковых машин буквально повисла на отбойнике.

Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua
Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua
Лобовое столкновение под Вышгородом
dtp.kiev.ua
ДТП под Киевом
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области на трассе Киев – Чоп из-за пылевой бури 16 апреля произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств. В результате погибли два человека.

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Кияни Криминал

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