Авто зависло на ограждении: под Киевом произошло лобовое ДТП. Фото и видео
В понедельник, 27 апреля, под Киевом произошло масштабное ДТП из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей.
Жуткие кадры с места происшествия опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что авария случилась на отрезке дороги от Новых Петровцев в сторону Киева. Позже dtp.kiev.ua уточнило, в результате столкновения один человек погиб.
Оказалось, что водитель автомобиля Hyundai Accent на высокой скорости вылетел на встречку и врезался в автомобиль Mercedes, который двигался в Киев.
В Mercedes на месте погибла пассажирка на заднем сиденье за водителем, бабушка владельца транспортного средства 1942 года рождения.
"Предварительно, водитель автомобиля Hyundai Accent мог находиться в состоянии наркотического опьянения", – сказано в сообщении.
Судя по видео, на на место ЧП прибыли три кареты скорой помощи, полиция. В результате столкновения одна из легковых машин буквально повисла на отбойнике.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области на трассе Киев – Чоп из-за пылевой бури 16 апреля произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств. В результате погибли два человека.