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27 апреля • обновлено в 18:33
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/ Криминал

Авто зависло на ограждении: под Киевом произошло лобовое ДТП. Первое видео

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В понедельник, 27 апреля, под Киевом произошло масштабное ДТП из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей.

Жуткие кадры с места происшествия опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Скриншот видео

Отмечается, что авария случилась на отрезке дороги от Новых Петровцев в сторону Киева. По предварительным данным, есть пострадавшие. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Судя по видео, на на место ЧП прибыли три кареты скорой помощи, полиция. В результате столкновения одна из легковых машин буквально повисла на отбойнике.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области на трассе Киев – Чоп из-за пылевой бури 16 апреля произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств. В результате погибли два человека.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
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