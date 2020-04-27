Авто зависло на ограждении: под Киевом произошло лобовое ДТП. Первое видео

В понедельник, 27 апреля, под Киевом произошло масштабное ДТП из-за лобового столкновения двух легковых автомобилей.

Жуткие кадры с места происшествия опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДТП под Киевом Скриншот видео

Отмечается, что авария случилась на отрезке дороги от Новых Петровцев в сторону Киева. По предварительным данным, есть пострадавшие. Все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Судя по видео, на на место ЧП прибыли три кареты скорой помощи, полиция. В результате столкновения одна из легковых машин буквально повисла на отбойнике.

ДТП под Киевом Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области на трассе Киев – Чоп из-за пылевой бури 16 апреля произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств. В результате погибли два человека.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!