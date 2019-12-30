Главная Новости
30 декабря • обновлено в 10:45
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Авто сгорело дотла: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото и видео

941
Читать материал на украинском

В ночь на 30 декабря под Киевом столкнулись два авто. В ДТПпострадали три человека.

Авария произошла на 43-м километре трассы Киев-Одесса, передает "Информатор".

Предварительно установлено, что внедорожник Land Rover направлялся в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В это время из столицы ехала легковушка Chevrolet Aveo, которая и врезалась в авто.

Новости
Машины превратились в "фарш": в Кривом Роге случилось массовое ДТП. Фото

Удар был настолько сильный, что Aveo отбросило в сторону и авто загорелось. В салоне машины находились мужчина и женщина, их доставили в больницу. Прибывшие на место спасатели тушили огонь, но авто сгорело дотла. Водитель Land Rover сильно не пострадал.

Полиция выясняет все детали произошедшего.

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Патона водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, которое привело к масштабной пробке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пожар автогаз Национальная полиция Украины ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги