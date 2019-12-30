Авто сгорело дотла: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото и видео

В ночь на 30 декабря под Киевом столкнулись два авто. В ДТПпострадали три человека.

Авария произошла на 43-м километре трассы Киев-Одесса, передает "Информатор".

Предварительно установлено, что внедорожник Land Rover направлялся в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В это время из столицы ехала легковушка Chevrolet Aveo, которая и врезалась в авто.

Удар был настолько сильный, что Aveo отбросило в сторону и авто загорелось. В салоне машины находились мужчина и женщина, их доставили в больницу. Прибывшие на место спасатели тушили огонь, но авто сгорело дотла. Водитель Land Rover сильно не пострадал.

Полиция выясняет все детали произошедшего.

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

ДТП под Киевом Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на мосту Патона водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, которое привело к масштабной пробке.

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