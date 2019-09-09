Авто разорвало на две части: в жутком ДТП под Киевом погибла семья

В воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибли мужчина и женщина, еще двоих человек госпитализировали.

Как написал "Информатор", авария случилась 8 сентября около 17:00. Все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание,18+).

Ford и Mercedes ехали в сторону Киева, а "Москвич" в противоположном направлении. Внезапно последняя машина начала выезжать на полосу встречного движения, где зацепила заднюю часть Ford.

В ДТП под Киевом авто разорвало на части Информатор

После этого у Ford лопнуло заднее колесо, но авто продолжило движение. "Москвич" же выкинуло на встречную полосу и развернуло перпендикулярно дороге, где Mercedes протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

От удара "Москвич" разорвало на две части: верхняя вылетела за пределы дороги на деревья, а вторую – отбросило по трассе. Mercedes развернуло на 90 градусов.

В момент аварии в "Москвиче" находилась супружеская пара: мужчина и женщина, 1967 года рождения, от полученных ранений погибли на месте. Также из Mercedes с незначительными травмами госпитализировали двоих человек. На трассе образовалась пробка.

Под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП Информатор

Столкнулись три авто Информатор

В ДТП погибла семья Информатор

"Москвич" разорвало на части Информатор

Под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП Информатор

Столкнулись три авто Информатор

В ДТП погибла семья Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 6 сентября, в Подольском районе Киева произошло ДТП с фурой, в результате которого погиб пожилой мужчина. В тот же день в городе Борисполь Киевской области на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину, который пересекал дорогу.

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