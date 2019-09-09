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9 сентября • обновлено в 10:56
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Авто разорвало на две части: в жутком ДТП под Киевом погибла семья

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В воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибли мужчина и женщина, еще двоих человек госпитализировали.

Как написал "Информатор", авария случилась 8 сентября около 17:00. Все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание,18+).

Ford и Mercedes ехали в сторону Киева, а "Москвич" в противоположном направлении. Внезапно последняя машина начала выезжать на полосу встречного движения, где зацепила заднюю часть Ford.

В ДТП под Киевом авто разорвало на части

В ДТП под Киевом авто разорвало на части

Информатор

После этого у Ford лопнуло заднее колесо, но авто продолжило движение. "Москвич" же выкинуло на встречную полосу и развернуло перпендикулярно дороге, где Mercedes протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

От удара "Москвич" разорвало на две части: верхняя вылетела за пределы дороги на деревья, а вторую – отбросило по трассе. Mercedes развернуло на 90 градусов.

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В момент аварии в "Москвиче" находилась супружеская пара: мужчина и женщина, 1967 года рождения, от полученных ранений погибли на месте. Также из Mercedes с незначительными травмами госпитализировали двоих человек. На трассе образовалась пробка.

Под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП

Под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП

Информатор

Столкнулись три авто

Столкнулись три авто

Информатор

В ДТП погибла семья

В ДТП погибла семья

Информатор

"Москвич" разорвало на части

"Москвич" разорвало на части

Информатор

Под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП

Под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП

Информатор

Столкнулись три авто

Столкнулись три авто

Информатор

В ДТП погибла семья

В ДТП погибла семья

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 6 сентября, в Подольском районе Киева произошло ДТП с фурой, в результате которого погиб пожилой мужчина. В тот же день в городе Борисполь Киевской области на пешеходном переходе автомобиль сбил мужчину, который пересекал дорогу.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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