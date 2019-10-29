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29 октября • обновлено в 15:56
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Авто разбросало по трассе: под Киевом произошло лобовое ДТП

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В поселке Глеваха Васильковского района Киевской области 29 октября произошло жестокое ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Об аварии сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали видео с места ДТП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, пострадали люди. Медики оказали им помощь.

Под Киевом произошло лобовое ДТП

Под Киевом произошло лобовое ДТП

"Серьезное лобовое столкновение произошло недавно в Глевахе. Есть пострадавшие, врачи оказывают им помощь. Детали о причинах и информацию о ДТП уже собирают правоохранители", – говорится в посте.

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На видео видно, как на дороге "разбросало" два авто. Их капоты были побитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado попал в смертельное ДТП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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