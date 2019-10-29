Авто разбросало по трассе: под Киевом произошло лобовое ДТП

В поселке Глеваха Васильковского района Киевской области 29 октября произошло жестокое ДТП. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Об аварии сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали видео с места ДТП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, пострадали люди. Медики оказали им помощь.

Под Киевом произошло лобовое ДТП

"Серьезное лобовое столкновение произошло недавно в Глевахе. Есть пострадавшие, врачи оказывают им помощь. Детали о причинах и информацию о ДТП уже собирают правоохранители", – говорится в посте.

На видео видно, как на дороге "разбросало" два авто. Их капоты были побитыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado попал в смертельное ДТП.

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