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13 февраля • обновлено в 13:10
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Авто разбросало по дороге: на трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП. Видео

1.7т
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На трассе Киев – Одесса в четверг, 13 февраля, произошло жуткое ДТП с участием двух авто. В результате аварии водитель одной из машин погиб.

Так, столкнулись автомобили Toyota и ЗАЗ. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

"Смертельное ДТП на Одесской трассе с участием автомобилей Toyota и ЗАЗ. К сожалению, водитель пикапа скончался на месте", – говорится в посте.

На трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП

На трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП

Скриншот

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На "перекрестке Кулебы" под Киевом массово столкнулись автомобили: фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 12 февраля в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей возле станции метро "Нивки". В результате столкновения пострадали три человека.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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