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31 октября • обновлено в 15:24
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Авто опрокинуло на бок: в центре Киева произошло масштабное ДТП

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В центре Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала 31 октября произошло масштабное ДТП.

Автомобили столкнулись с такой силой, что один из них опрокинуло на бок. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Возле места аварии наблюдались пробки.

В центре Киева произошло масштабное ДТП

В центре Киева произошло масштабное ДТП

Скриншот

Новости
"Влетел" на скорости: в Киеве произошло жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими. Фото 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado совершил ДТП, в результате которого погиб. Автомобиль опрокинуло на бок.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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