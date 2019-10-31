Авто опрокинуло на бок: в центре Киева произошло масштабное ДТП

В центре Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала 31 октября произошло масштабное ДТП.

Автомобили столкнулись с такой силой, что один из них опрокинуло на бок. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Возле места аварии наблюдались пробки.

В центре Киева произошло масштабное ДТП Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado совершил ДТП, в результате которого погиб. Автомобиль опрокинуло на бок.

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