Авто опрокинуло на бок: в центре Киева произошло масштабное ДТП

В центре Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала 31 октября произошло масштабное ДТП.
Автомобили столкнулись с такой силой, что один из них опрокинуло на бок. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Возле места аварии наблюдались пробки.
В центре Киева произошло масштабное ДТП
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Васильковском районе Киевской области 29 октября несовершеннолетний водитель на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado совершил ДТП, в результате которого погиб. Автомобиль опрокинуло на бок.
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