Авто опрокинулось на бок: в Киеве произошло жесткое ДТП. Жуткие фото

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели ГСЧС, врачи скорой и патрульные. Информации о пострадавших нет.

В Киеве произошло жесткое ДТП Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП Киев Оперативный

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП Киев Оперативный

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневке 14 ноября случилось масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.

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