Авто опрокинулось на бок: в Киеве произошло жесткое ДТП. Жуткие фото

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП.
В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На место прибыли спасатели ГСЧС, врачи скорой и патрульные. Информации о пострадавших нет.
В Киеве произошло жесткое ДТП
Киев Оперативный
В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП
Киев Оперативный
В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок
Киев Оперативный
В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП
Киев Оперативный
В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок
Киев Оперативный
В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП
Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневке 14 ноября случилось масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.
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