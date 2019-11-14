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14 ноября • обновлено в 14:09
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Авто опрокинулось на бок: в Киеве произошло жесткое ДТП. Жуткие фото

1.9т
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В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП.

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели ГСЧС, врачи скорой и патрульные. Информации о пострадавших нет.

В Киеве произошло жесткое ДТП

В Киеве произошло жесткое ДТП

Киев Оперативный

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В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП

Киев Оперативный

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок

Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП

Киев Оперативный

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок

В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Ford последний перевернулся на бок

Киев Оперативный

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП

В Святошинском районе Киева, на перекрестке улицы Депутатская и бульвара Академика Вернадского, 14 ноября произошло жесткое ДТП

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Куреневке 14 ноября случилось масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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