Авто опрокинуло на бок: под Киевом в ДТП пострадал маленький ребенок. Фото и видео

Во вторник, 10 сентября, в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области, на перекрестке улиц Белгородская и Молодежная случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один из автомобилей опрокинуло на бок.
О ДТП сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, в дорожной аварии пострадали люди, в том числе травмы получил и маленький ребенок.
Под Киевом в ДТП пострадал ребенок
Киев Оперативный
Согласно с другой версией, пострадавших нету. Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, об этом сообщили очевидцы.
В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП
Киев Оперативный
В аварии пострадали люди, в том числе маленький ребенок
Киев Оперативный
В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибла супружеская пара, еще двух человек госпитализировали.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.