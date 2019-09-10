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10 сентября • обновлено в 22:38
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Авто опрокинуло на бок: под Киевом в ДТП пострадал маленький ребенок. Фото и видео

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Во вторник, 10 сентября, в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области, на перекрестке улиц Белгородская и Молодежная случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один из автомобилей опрокинуло на бок.

О ДТП сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, в дорожной аварии пострадали люди, в том числе травмы получил и маленький ребенок.

Под Киевом в ДТП пострадал ребенок

Под Киевом в ДТП пострадал ребенок

Киев Оперативный

Согласно с другой версией, пострадавших нету. Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, об этом сообщили очевидцы.

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В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП

В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП

Киев Оперативный

В аварии пострадали люди, в том числе маленький ребенок

В аварии пострадали люди, в том числе маленький ребенок

Киев Оперативный

В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП

В городе Боярка Киевской области произошло масштабное ДТП

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 сентября, под Киевом, на окружной дороге города Обухов, произошло смертельное ДТП с участием трех авто. В результате столкновения Ford Kuga, Mercedes ML и "Москвич-2141" погибла супружеская пара, еще двух человек госпитализировали.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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Юг Руси
Юг Руси
Боярка до добра не доведёт )))
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