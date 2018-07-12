Авто нардепа сбило активиста под Радой: все подробности

Внедорожник и.о. главы регламентного комитета Павла Пинзеника наехал на участника акции владельцев авто на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.

Очевидцы рассказали "Украинской правде", что за рулем был его помощник. На заднем сидении также находились народные депутаты от "Народного фронта" Елена Масорина и Олег Кришин.

И.о. главы регламентного комитета вместе с нардепами вывели из авто и завели в ближайший подъезд на углу Шелковичной и Институтской.

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"Ехали по улице Институтской в ​​автомобиле, принадлежащем мне на праве частной собственности, где перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые "евромитингари" с намерением его остановить, начали бить его руками и ногами, тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида. Они пытались остановить, проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло", - рассказал Пинзеник.

Авто Пинзеника сбило активиста Алена Яхно / Facebook

Он отметил, что на машину бросился один участник акции. После этого, спецназовцы окружили авто на улице Шелковичной, и не дали участникам акции добраться до пассажира и водителя. Пострадавшего госпитализировали.

Авто Пинзеника сбило активиста Алена Яхно / Facebook

"После того, чтобы остановить автомобиль, на его капот бросился один из митингующих. Автомобиль, конечно, остановился и после этого был заблокирован. Некоторое время мы провели заблокированными митингующими под охраной сотрудников полиции. После чего были безопасно выведены с места происшествия", - сказал нардеп.

По его словам, митингующие кричали: "Возвращайтесь в Раду, принимайте закон". Также, Пинзеник рассказал, что пострадавшему надоело лежать на капоте, после чего он самостоятельно с него слез.

Авто Пинзеника сбило активиста Алена Яхно / Facebook

"Маловероятно, что у мужчины сломана нога, я сам видел, когда ему несколько надоело лежать на капоте, он собственными руками и ногами с него слез и пошел. Первым делом мы напишем заявление о преступлении в органы полиции, а вопросы квалификации будет зависеть от того, как полиция установит все обстоятельства дела", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд в правительственном квартале Киева. Они требовали отменить постановление Кабмина о растаможке, которое позволяет отбирать у владельцев машины.

В тот же день они объявили мобилизацию. 12 июля Верховная Рада должна была проголосовать за законопроект. Когда спикер ВР Андрей Парубий завершил вечернее заседание без соответствующего принятия решения, активисты заблокировали проезд под зданием парламента.