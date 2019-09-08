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9 сентября • обновлено в 11:06
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Авто летело с разгона: в Киеве полиция попала в громкий скандал

18.8т Читать материал на украинском

В Киеве экипаж патрульной полиции попал в скандал. Правоохранителей обвинили в том, что они отпустили работника Государственной фискальной службы Украины, который нарушил ПДД, а также попытались наехать на очевидицу, которая хотела сделать фото номерных знаков авто полиции.

Как сообщила киевлянка Людмила Косинская на своей странице в Facebook, инцидент произошел в субботу, 7 сентября. Ей удалось сфотографировать машину патрульных.

Она рассказала, что по встречной полосе улицы Осенняя, где одностороннее движение, двигалось авто. После того, как правоохранители остановили машину, водитель сразу начал оправдываться перед полицейскими и добавил, что ехал к жителям дома. Однако его слова опровергла владелица.

В Киеве полиция попала в громкий скандал

В Киеве полиция попала в громкий скандал

Facebook Людмилы Косинской

"И здесь правонарушитель достал удостоверение работника "налоговой"!!! У полицейского исчезли все вопросы к нему. На мой вопрос, почему же полицейский испугался удостоверение работника "налоговой", он отметил: "А почему задерживать хорошего человека?!!" – написала очевидица.

По ее словам, после этого патрульный сел в авто. А женщина попыталась сфотографировать номерные знаки машины.

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"Полицейская машина с разгона, подчеркиваю, с разгона, начала двигаться на меня. Учитывая то, что я не испугалась действий полицейских, их авто стремительно затормозило на дистанции от меня не больше сантиметра", – прокомментировала Косинская.

Она отметила, что есть свидетели этого события, а также ей все же удалось номера автомобиля.

"А разъяренные полицейские, стремительно покидая место происшествия, начали смеяться", – подытожила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове полицейский оскорбил водителя и угрожал ему расправой посреди дороги из-за того, что автомобилист не хотел оставлять авто.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
скандалы полиция
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ЗЕ, чмошник, твои усилия не пропали! Быдлo Аваковское во всей красе!
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Кацaп Кацaпыч, це ж команди нф та бпп реформували поліцію..
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
оборотни рюкзачного кандона рулят
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
полицаи всегда себя так ведут по отношению к народу, чью землю топчет их сапог.
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