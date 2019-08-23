"Авто котилось, водитель дрался": в Киеве произошло странное ДТП. Видео

В пятницу, 23 августа, в центре Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль с отрытыми пассажирскими дверьми покатился вниз по дороге и ударил бус, который ехал впереди.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook и опубликовали видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидцев, когда легковое авто котилось вниз, водитель якобы дрался с другим мужчиной. А после столкновения машин он запрыгнул в свой автомобиль и притворился пассажиром.

В Киеве произошло странное ДТП Скриншот

"Утром иду себе по Французскому кварталу и вижу, как двое мужчин дерутся строительными палками какими-то… В это время на заднем фоне машина начинает катиться вниз. Как оказалось, одного из них. Он пытается ее догнать и падает, а она врезается в другое авто впереди. Закончилось тем, что он залез на пассажирское сидение и, непонятно зачем, притворился пассажиром", – рассказали очевидцы.

В комментариях пользователи отметили, что на видео попал не Французский квартал, а улица Большая Васильковская.

"Да, наверное, "понаехавший в нерезиновый Киев" кто-то снимал, откуда он знать может про... Большую Васильковскую", – написали в сети.

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. Позже появилось видео с места аварии. За рулем кроссовера Mazda находилась 59-летняя Лилия Сопельник. Женщина является тещей известного шоумена Сергея Притулы и народного депутата от группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

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