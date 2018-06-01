Авто "кортежа" сбило ребенка: водитель озвучил свою версию

Водитель полицейского авто, сбившего ребенка на велосипеде в Киеве, заявил, что машина не состояла в кортеже и никого не сопровождала.

В автомобиле находился его коллега, передает "Громадське".

По словам водителя Андрея, они работают в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева. После аварии он находился в шоковом состоянии.

"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил - он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо", - сказал водитель.

По его словам, в машине не было ни проблесковых маячков, ни сирен.

Напарник водителя рассказал, что парень на велосипеде был в наушниках.

"Он не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он выходит упал на капот, и его отбросило потом от капота. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу мы вызвали скорую", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Киеве автомобиль полиции из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину.