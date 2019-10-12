Избили и выбросили на улицу: в Киеве "раскороновали" опасного криминального авторитета

В Киеве в субботу, 12 октября, "раскороновали" и побили известного криминального авторитета, "вора в законе" Андрея Недзельского ("Неделю"/"Львовского").

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его информации, это произошло на торжествах по случаю свадьбы в семье другого преступника, Олега "Бакинского".

"Три "вора в законе" лишили статуса "вор в законе" Андрея, известного по кличке "Неделя"/"Львовский". После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории.

В "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни", – написал Аброськин.

Андрей Недзельский Скрин видео CrimeTime

"Вообще это очень хорошо, что в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше", – добавил он.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отметим, в сети Андрея "Неделя" называли "смотрящим" по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского "общака".

Известно, что он родился в 1973 года в райцентре Старый Самбор Львовской области, некоторое время торговал старыми автомобилями. В середине 1990-х годов переехал в Киев, где началась его криминальная карьера.

Андрей Недзельский Украина криминальная

Как писал OBOZREVATEL, 1 августа в Запорожье в собственном дворе убили местного криминального авторитета. Жертвой оказался Алексей Петров по прозвищу "Петрик".

На мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло, при чем преступление попало на камеры видеонаблюдения.

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