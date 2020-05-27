"Заманил сосед": адвокат раскрыл подробности об изнасиловании в Кагарлыке

А ужасное преступление стало "местью" полицейского за то, что девушка не захотела иметь с ним отношения

По словам адвоката потерпевшей, один из копов, причастных к изнасилованию и избиению, был пьян

Он заманил ее якобы на допрос правоохранительными органами в деле о краже, этот мужчина сейчас находится в розыске

26-летнюю жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке в отделение полиции в день преступления привез сосед

Жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке, 26-летнюю женщину, в тот день в отделение полиции привез сосед, "заманив" якобы на допрос по поводу ограблений в деревне. Мужчину сейчас разыскивают.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Евгений Мельниченко. Он подчеркнул, что заключил договор о правовой помощи пострадавшей, "которую чуть не замучили до смерти отбросы с отдела полиции".

"23 мая 2020 года, в субботу, сосед на "Опеле" привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет", – отметил правозащитник.

По его словам, один из полицейских точно был пьян. Речь идет о Николае Кузиве, который "раньше добивался" девушки.

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До четырех утра из семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", – пересказывает события Мельниченко.

Адвокат отмечает, мол, "это была месть" правоохранителя за то, что девушка не захотела "добровольно иметь отношения с ним".

"Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил..." – добавил он.

Кроме этого, правозащитник отметил, что у пострадавшей девушки есть 5-летняя дочь, больная ДЦП, семье нужна помощь на лечение.

"Я не могу так остаться в стороне, потому что хочу действительно реформировать эту проклятую полицию и сообщить ради моих детей эту реформу до конца! Нам жить в этой стране! Проблема реформы полиции в том, что никто не смотрит на моральные качества полицейских, отсутствует отбор по этим показателям! И с этим надо что-то делать!" – подытожил Мельниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Следователи ГБР сообщили о подозрении в деле об изнасиловании и избиении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыцкого ОП Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.

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