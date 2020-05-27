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27 мая • обновлено в 09:13
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/ Криминал

Адвокат раскрыл жуткие подробности об изнасиловании женщины копами в Кагарлыке

  • 26-летнюю жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке в отделение полиции в день преступления привез сосед

  • Он заманил ее якобы на допрос правоохранительными органами в деле о краже, этот мужчина сейчас находится в розыске

  • По словам адвоката потерпевшей, один из копов, причастных к изнасилованию и избиению, был пьян

  • А ужасное преступление стало "местью" полицейского за то, что девушка не захотела иметь с ним отношения

16.8т
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Жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке, 26-летнюю женщину, в тот день в отделение полиции привез сосед, "заманив" якобы на допрос по поводу ограблений в деревне. Мужчину сейчас разыскивают.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Евгений Мельниченко. Он подчеркнул, что заключил договор о правовой помощи пострадавшей, "которую чуть не замучили до смерти отбросы с отдела полиции".

"23 мая 2020 года, в субботу, сосед на "Опеле" привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет", – отметил правозащитник.

"Заманил сосед": адвокат раскрыл подробности об изнасиловании в Кагарлыке

По его словам, один из полицейских точно был пьян. Речь идет о Николае Кузиве, который "раньше добивался" девушки.

"Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До четырех утра из семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", – пересказывает события Мельниченко.

Адвокат отмечает, мол, "это была месть" правоохранителя за то, что девушка не захотела "добровольно иметь отношения с ним".

"Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил..." – добавил он.

Кроме этого, правозащитник отметил, что у пострадавшей девушки есть 5-летняя дочь, больная ДЦП, семье нужна помощь на лечение.

"Я не могу так остаться в стороне, потому что хочу действительно реформировать эту проклятую полицию и сообщить ради моих детей эту реформу до конца! Нам жить в этой стране! Проблема реформы полиции в том, что никто не смотрит на моральные качества полицейских, отсутствует отбор по этим показателям! И с этим надо что-то делать!" – подытожил Мельниченко.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины изнасилование криминал
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