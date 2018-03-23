Гибель сестры Ноздровской: адвокат пояснил, почему рассыпается дело

Работники прокуратуры не хотят рисковать своей карьерой, поэтому не вносят важные факты в обвинительный акт в отношении Дмитрия Россошанского.

Об этом 23 марта во время пресс-конференции рассказал адвокат Владимир Фурман, передает корреспондент "Обозревателя".

По его словам, есть объективные данные, что Дмитрий Россошанский, который в 2015 году насмерть сбил младшую сестру правозащитницы Ирины Ноздровской Светлану Сапатинскую, был за рулем в состоянии наркотического опьянения, что подтверждается показаниями свидетелей. Также Россошанский не вызвал скорую помощь пострадавшей.

Адвокат отмечает, что указанные факты являются отягощающими, однако работники Киевской областной прокуратуры до сих пор не внесли их письменно в обвинительный акт.

"Мы считаем, что объективные данные есть, они были озвучены ранее в Обуховском суде первой инстанции и сейчас подтверждаются свидетелями", - рассказал Фурман.

Слева направо: мать погибшей Ирины Ноздровской и Светланы Сапатинской Екатерина Дуняк, отец Сергей Дуняк и адвокат Владимир Фурман

Комментируя позицию прокуратуры, адвокат предположил, что работники ведомства боятся возможных санкций.

"Вывод можно сделать в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Прокурор перед тем как внести новое обвинение должен пройти процедуру в соответствии со ст. 341. То есть должен собрать все материалы, составить ходатайство, доказать прокурору высшего уровня, что он действительно видит изменения, которые нужно внести. Если этого он не доказывает, то прокурор высшего уровня устраняет его от дела и назначает нового прокурора", - рассказал Фурман.

Юрист отметил, что в таком случае прокурор получает выговор, к нему применяются определенный санкции.

18-летняя Анастасия Ноздровская во время пресс-конференции 23 марта

Дмитрий Россошанский

Как сообщал "Обозреватель", убийца сестры Ноздровской может выйти на свободу уже 27 марта.

Напомним, что авария с Дмитрием Россошанским произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района. В ДТП погибла 26-летняя Светлана Сапатинская. На момент происшествия дядя Дмитрия Россошанского был председателем Вышгородского районного суда.

Данное дело слушалось два года, сначала – в Вышгороде, после чего его рассматривали в Обухове. В итоге суд приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам лишения свободы. Однако его адвокат пытается обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

6 февраля адвокат Алексей Цибенко также ходатайствовал об освобождении подзащитного от дальнейшего пребывания в СИЗО из-за ухудшения его здоровья. Однако суд отказался освободить из-под стражи Дмитрия Россошанского.

Добавим, что сестра погибшей в ДТП Светланы Сапатинской, правозащитница Ирина Ноздровская следила за расследованием дела и добивалась наказания водителю. Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года. В ее убийстве подозревают отца Дмитрия Россошанского Юрия.