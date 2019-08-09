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Адский разворот под Киевом: появилось неожиданное решение проблемы

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На печально известном развороте возле с. Круглик на Одесской трасе под Киевом установят временный светофор. По задумке властей, это должно снизить аварийность на опасном участке.

Как сообщил в Facebook глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян, он уже дал соответствующее поручение начальнику Службы автомобильных дорог в Киевской области Владимиру Козаку. Светофорный объект, по его словам, будет установлен до 1 сентября.

Козак в свою очередь уточнил, что светофор будет работать до тех пор, пока не будет построена двухуровневая развязка в районе Южного кладбища.

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

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В то же время некоторые водители сдержанно восприняли установку автоматического регулировщика на скоростной трассе.

"Светофор дешевле, но проблему он не снимает, а наоборот, усугубляет", – оставил комментарий Анатолий Горбась.

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

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Как сообщал OBOZREVATEL, за полтора года на развороте в районе с. Круглик произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

  • В 2018 году власти обещали людям начать строительство многоуровневых развязок в районе Южного кладбища и на перекрестке Чабаны – Гатное. До этого момента в Чабанах и Южном кладбище будут действовать временные светофоры. До сегодняшнего дня строительство развязок не начато.

  • Кроме развязок также есть предложение обустроить на Одесской трассе в районе с. Круглик безопасные левые повороты, как в США и Европе. Интересно, изучило руководство КОГА данный вопрос?

Адский разворот под Киевом: появилось неожиданное решение проблемы

OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Война на дорогах Криминал
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
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