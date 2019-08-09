Адский разворот под Киевом: появилось неожиданное решение проблемы

На печально известном развороте возле с. Круглик на Одесской трасе под Киевом установят временный светофор. По задумке властей, это должно снизить аварийность на опасном участке.

Как сообщил в Facebook глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян, он уже дал соответствующее поручение начальнику Службы автомобильных дорог в Киевской области Владимиру Козаку. Светофорный объект, по его словам, будет установлен до 1 сентября.

Козак в свою очередь уточнил, что светофор будет работать до тех пор, пока не будет построена двухуровневая развязка в районе Южного кладбища.

Опасный разворот в районе с. Круглик

В то же время некоторые водители сдержанно восприняли установку автоматического регулировщика на скоростной трассе.

"Светофор дешевле, но проблему он не снимает, а наоборот, усугубляет", – оставил комментарий Анатолий Горбась.

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

Опасный разворот в районе с. Круглик

Как сообщал OBOZREVATEL, за полтора года на развороте в районе с. Круглик произошло 48 ДТП, в которых погибли 2 человека и 9 человек получили травмы.

В 2018 году власти обещали людям начать строительство многоуровневых развязок в районе Южного кладбища и на перекрестке Чабаны – Гатное. До этого момента в Чабанах и Южном кладбище будут действовать временные светофоры. До сегодняшнего дня строительство развязок не начато.

Кроме развязок также есть предложение обустроить на Одесской трассе в районе с. Круглик безопасные левые повороты, как в США и Европе. Интересно, изучило руководство КОГА данный вопрос?

OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией.

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