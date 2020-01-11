"А что я сделаю?" В Киеве на вокзале вспыхнул громкий скандал с сотрудниками железной дороги

В поезде с маршрутом Киев-Фастов, на станции Киев-Пассажирский, мужчине стало плохо, впрочем, диспетчер транспортного средства якобы не отвечал, кнопки тревоги – не работали, а сотрудники железной дороги – только разводили руками.

Об этом рассказал очевидец на странице Dtp.kiev.ua в Facebook. По его словам, мужчина не отвечал и подавал признаков жизни.

"Человеку стало плохо на станции Киев-Пассажирский, в поезде с маршрутом Киев-Фастов, диспетчер не отвечал, ни одна кнопка тревоги не работала ни в одном вагоне, это безответственно, вызвали скорую – скорая также не приехала", – отметил он.

В Киеве на вокзале вспыхнул громкий скандал с сотрудниками железной дороги из-за мужчины, которому стало плохо Dtp.kiev.ua

"Мужчину вывели, оказывали медицинскую помощь, но не помогало. Сотрудник железнодорожного вокзала сказал: "А что я сделаю?". То есть если тебе стало плохо – тебе не помогут, вот такие у нас крутые поезда в столице", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудников службы 103 обвинили в том, что они сначала отказывались приехать на вызов на Центральный железнодорожный вокзал и только посоветовали обращаться в медпункт здания.

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