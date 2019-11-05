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5 ноября • обновлено в 17:40
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$2000 за справку: в Киеве врач требовал взятку у онкобольного

1.6т Читать материал на украинском

В Киеве медик онкологического диспансера требовал от больного $2000 за направление для получения справки об инвалидности.

65-летний медик отказывался документировать диагноз без денег, сообщили на странице Полиции Киева в Facebook.

"37-летний мужчина обратился к врачу Киевского областного онкологического диспансера, чтобы получить вывод медицинского обследования с определением диагноза для дальнейшего направления на медико-социальную экспертизу. А врач поставил пациенту условие, что за получение документа он должен выложить $2000", – уточнили правоохранители.

Врач требовал у онкобольного взятку

Врач требовал у онкобольного взятку

Facebook Полиция Киева

Новости
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Медик был задержан в момент получения взятки, ему инкриминируют статью за принятие предложения, обещания или получение неправомерного вознаграждения служебным лицом. От 5 до 10 лет лишения воли.

Как писал OBOZREVATEL, должностные лица Национального института рака в Киеве, несмотря на разгоревшийся коррупционный скандал, пытаются замять его. Так, расследовать хищения назначены люди, которые непосредственно причастны к ним.

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Место
Украина Киев
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