COVID-19 заболели почти 150 жителей Киева за сутки: появилась статистика по районам
За прошедшие сутки, 15 августа, COVID-19 в Киеве заболело 146 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 10 538 случаев коронавируса.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, в Деснянском – 24, в Голосеевском районе – 20 случаев.
За сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.
Заболели:
85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;
4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.
"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", – отметил Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 16 августа в Украине официально подтверждены 91 356 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 637 – обнаружены за прошедшие сутки.