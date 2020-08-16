COVID-19 заболели почти 150 жителей Киева за сутки: появилась статистика по районам

За прошедшие сутки, 15 августа, COVID-19 в Киеве заболело 146 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 10 538 случаев коронавируса.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, в Деснянском – 24, в Голосеевском районе – 20 случаев.

За сутки двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 153 киевлян.

Заболели:

85 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

50 мужчин в возрасте от 20 до 82 лет;

4 девочки от 1 до 11 лет и 7 мальчиков от 8 до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 3380 жителей Киева.

"За последнюю неделю в столице увеличилось количество госпитализированных больных коронавирусом. Киев готовит медучреждения второй волны для лечения больных COVID-19", – отметил Кличко.

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 16 августа в Украине официально подтверждены 91 356 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 637 – обнаружены за прошедшие сутки.