COVID-19 заболели почти 130 жителей Киева: появилась статистика по районам

За прошедшие сутки, 24 июля, COVID-19 в Киеве заболело 129 человек. Всего в столице лабораторно подтверждено 7525 случаев коронавируса.

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Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Соломенском – 18, в Печерском и Голосеевском – по 16 случаев.

За сутки заболели:

68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;

53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет;

4 девочки от 1 года до 17 и 4 мальчика от 6 до 15 лет.

Заболели в том числе и два медика.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 июля в Украине официально подтверждено 63 929 случаев коронавируса. Из них – 1106 обнаружены за минувшие сутки, что стало почти новым рекордом по количеству новых зараженных.