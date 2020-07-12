COVID-19 заболели еще 67 жителей Киева: появилась статистика по районам

В Киеве по состоянию на 12 июля зафиксировали 6182 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 67 человек.

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Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Днепровском районе – 14, в Соломенском – 13 и в Святошинском районе – 9 случаев.

Среди заболевших:

28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

34 мужчины в возрасте от 19 до 73 лет;

3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика – 12 и 14 лет.

Заболели в том числе и два медика.

В больницы Киева госпитализировали 11 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Telegram Виталия Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 12 июля в Украине официально подтвержден 53 521 случай COVID-19. Из них 678 были выявлены за последние сутки.