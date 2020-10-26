COVID-19 в Киеве заразились еще более 300 человек

Коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки, 25 октября, в Киеве заразились еще 308 человек.

Об этом глава города Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram. Всего в столице зафиксировано 34 362 случая COVID-19, а в области – 14 845.

15 больных за минувшие сутки умерли. В целом коронавирус унес жизни 699 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.

Заболели:

168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет

131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет

4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.

В больницы столицы попали 42 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 83, в Деснянском – 44 и в Днепровском районе – 43 случая.

"Сегодня в столичных больницах лечатся 1856 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациента – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных", – сказано в сообщении Кличко.

Виталий Кличко / Telegram

Отметим, накануне, 24 октября, коронавирусом в Киеве заразились 359 пациентов.

Напомним, по всей Украине за сутки обнаружили 5426 заразившихся. За все время эпидемии зарегистрировали 348 924 больных, 6464 умерших и 142 537 тех, кто выздоровел.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауну. Худшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 000 в сутки.