COVID-19 в Киеве заразились еще более 300 человек

Коронавирусной болезнью COVID-19 за прошедшие сутки, 25 октября, в Киеве заразились еще 308 человек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, опубликованные на Facebook. Всего в столице зафиксировано 34 362 случая COVID-19, а области – 14 845.

Отметим, накануне, 24 октября, коронавирусом в Киеве заразились 359 пациентов.

Напомним, по всей Украине за сутки выявили 5426 заразившихся. За все время эпидемии зарегистрировали 348 924 заболевших, 6464 умерших и 142 537 выздоровевших.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов назвал сценарии с COVID-19 в Украине и условия для полного локдауна. Наихудшая ситуация будет, когда количество больных достигнет 20 тысяч в сутки.