COVID-19 в Киеве заболели почти 400 человек: статистика по районам

Ольга Липич Кияни 12:04, 7.10.2020 Обновлено: 12:14, 7.10.2020

Коронавирусом в Киеве за минувшие сутки, 6 октября, заболели 383 киевлянина. Всего в столице – 25 474 больных.

Об этом на брифинге по текущей ситуации в Киеве с СOVID-19 рассказал мэр Виталий Кличко. Всего в столице от коронавируса умерли 442 человека (6 за последние сутки), выздоровели – 8 894 киевлянина (349 в сутки).

За минувшие сутки в столице заболели:

  • 22 женщин от 18 до 94 лет

  • 14 девочек от трех месяцев до 16 лет

  • 144 мужчины от 19 до 87 лет

  • 13 мальчиков от 2 до 17 лет

Віталій Кличко / Telegram

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента, остальные находятся дома на самоизоляции. Всего в больницах – 1587 пациентов с коронавирусом. Из них 23 ребенка. 322 пациента – в тяжелом состоянии. 509 получают кислородную поддержку. 31 больной – под аппаратами ИВЛ.

Наибольшее количество новых случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе (71 человек), Оболонском (50 человек) и в Шевченковском районе (49 человек).

Кроме того, по словам Кличко, в столице увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Віталій Кличко / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 7 октября, в Украине официально подтверждено 23 9337 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4753 – обнаружены за минувшие сутки.

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