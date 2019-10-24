"Живет целая семья!" В известном супермаркете Киева засекли гигантских крыс. Видео

В одном из супермаркетов сети "Фуршет" в Киеве, по улице Радужной, 15, посетители заметили огромных крыс, которые бегают между полками с продуктами.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал корреспондент ТСН Антон Страшко, который и обнаружил грызуна. Он отметил, что "через грязь и хамство" обычно обходит соответствующий магазин у дома, но на этот раз поленился пойти в другой. (Чтобы посмотреть видео, досклольте новость до конца).

"Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из одного ряда в другой. Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялась и побежала к алкогольному отделу. Затем в коробку с печеньем", — написал он.

В то же время журналист добавил, что работники на его замечания отметили, мол, у них живет не одна крыса, а целая семья.

Крысы в одном из киевских "Фуршетов" Скриншот с видео

Крысы в одном из киевских "Фуршетов" Скриншот с видео

Крысы в одном из киевских "Фуршетов" Скриншот с видео

Вскоре о курье в супермаркете рассказали и в сюжете ТСН: сотрудники магазина ответили, что о крысах знают — их там где-то пять, вечером они набегают на продукты. Крысоловов вызывали не раз, но тщетно. Мол, наглые грызуны забегают из секонд-хендов, что этажом ниже, и снова прорываются к пище.

Позднее же стало известно, что "Фуршет", в котором поселились крысы, на некоторое время таки закрылся для посетителей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, супермаркет известной сети "Фуршет" в Киеве, что на Воздухофлотском проспекте, 66, обвинили в несоответствии ценников и реальной стоимости продуктов, а также продаже испорченных продуктов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!