Зеленский дал месяц на поиски вандалов, повредивших мемориал Голодомора в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский осудил порчу вандалами памятника "Горькая память детства" на территории Национального музея голодомора. Глава государства дал месяц на проведение расследования и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщила пресс-служба президента, на имя Зеленского поступило письмо от президента Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Павла Грода, в котором выражается озабоченность актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины.

"Досадно поражен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – ответил президент Украины.

Пустой постамент, где стояла "девочка с колосками". Facebook Владимира Вятровича

Памятник "Горькая память детства". Facebook Владимира Вятровича

Зеленский также отметил, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Президент отметил, что виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством. К тому же, дело контролирует лично заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их. Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми. Не ради показательного имиджа или хвастовства перед своими соседями. А ради своего завтрашнего дня и будущего наших детей", – отметил президент.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв голодомора, их родных и всего украинского народа.

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