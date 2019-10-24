Задержки по 12 часов: в Киеве произошли массовые сбои в авиарейсах

В Киеве 24 октября из-за сильного тумана вновь произошли массовые сбои в расписании авиарейсов. Некоторые из них пришлось переносить более чем на 12 часов.

В аэропорту им. Сикорского рейсы задерживаются начиная с 5 утра. Согласно с информацией на онлайн-табло аэропорта, вылет до Рима перенесли с 5:25 на 19:00.

Рейс до Минска компании Belavia с 5:45 перенесли на 9 часов, до Варшавы с 6:05 на 9:30, до Берлина – с 6:10 на 9.

Та же участь постигла самолеты до Варшавы, Меммингена и Дортмунда, а вылет до Вильнюса отменили. Внутренние рейсы до Одессы, Запорожья и Львова перенесли на три часа, в Неаполь и Будапешт – на полчаса и час соответственно. Ожидается, что все рейсы, вылет которых запланирован с 11:55, смогут взлететь вовремя.

Приземлиться в аэропорту "Киев" по расписанию тоже не получится. Перенесено время прибытия для всех самолетов до 14:20, а рейс из Бергамо отправили приземляться в другой город.

В аэропорту "Борисполь" задержки в основном на прилет внутренних рейсов, прибытие нескольких международных ожидается даже на несколько минут раньше графика.

Как писал OBOZREVATEL, такая ситуация из-за тумана наблюдается с 22 октября. Видимость на дорогах составляет от 200 до 500 метров, что усложняет передвижение не только самолетов, а и авто.

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