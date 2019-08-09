"Я тебе сейчас увалю!" В Киеве помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту

В Киеве мужчина угрожал детям "расстрелом из окна" из-за того, что они проехали на скейте рядом с его авто, припаркованным на тротуаре.

Также он угрожал журналисту Игорю Колтунову, который стал очевидцем конфликта, а позже рассказал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, агрессивным киевлянином оказался Алексей Школьный, помощник кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу от партии Игоря Смешко "Сила и честь" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

На обнародованных видеозаписях видно, что Школьный ходил за журналистом с телескопической дубинкой и несколько раз угрожал ему.

"Я тебе сейчас увалю!" – пообещал он Колтунову.

Помощник кандидата в нардепы угрожал детям Скриншот видео Игоря Колтунова

Об угрозах в свой адрес также рассказали и дети, которые имели неосторожность проехать рядом с машиной.

"Просто подъезжает и начинает угрожать, что будет стрелять из винтовки", – рассказал один из мальчиков.

Полиция приехала на вызов журналиста Скриншот видео Игоря Колтунова

Сам Школьный на своей странице в Facebook опубликовал видео разговора с детьми, где говорил, что "тротуар – не роллердром" и по нему нельзя кататься.

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве парень угрожал прохожим пистолетом, а после этого начал стрелять по случайным людям. Сам задержанный кричал, что его жизни якобы угрожала опасность, а на пистолет у него есть разрешение.

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