"Я тебе сейчас увалю!" В Киеве помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту

В Киеве мужчина угрожал детям "расстрелом из окна" из-за того, что они проехали на скейте рядом с его авто, припаркованным на тротуаре.
Также он угрожал журналисту Игорю Колтунову, который стал очевидцем конфликта, а позже рассказал об этом на своей странице в Facebook. По его словам, агрессивным киевлянином оказался Алексей Школьный, помощник кандидата в народные депутаты по мажоритарному округу от партии Игоря Смешко "Сила и честь" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
На обнародованных видеозаписях видно, что Школьный ходил за журналистом с телескопической дубинкой и несколько раз угрожал ему.
"Я тебе сейчас увалю!" – пообещал он Колтунову.
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям
Скриншот видео Игоря Колтунова
Об угрозах в свой адрес также рассказали и дети, которые имели неосторожность проехать рядом с машиной.
"Просто подъезжает и начинает угрожать, что будет стрелять из винтовки", – рассказал один из мальчиков.
Полиция приехала на вызов журналиста
Скриншот видео Игоря Колтунова
Сам Школьный на своей странице в Facebook опубликовал видео разговора с детьми, где говорил, что "тротуар – не роллердром" и по нему нельзя кататься.
Как писал OBOZREVATEL, в июне в Киеве парень угрожал прохожим пистолетом, а после этого начал стрелять по случайным людям. Сам задержанный кричал, что его жизни якобы угрожала опасность, а на пистолет у него есть разрешение.
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