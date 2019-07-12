Выше в 3 раза! В Киеве из-за транспортного коллапса взлетели цены на такси

В Киеве 12 июля во время масштабного сбоя в работе метро услуги такси подорожали в три раза.
За поездку от станции метро "Оболонь" до Музейного переулка в центре города просили от 340 гривен. После открытия станций за этот же маршрут цена составила всего лишь 87 грн. Скриншоты на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Inter Ned.
За поездку с Оболонского проспекта до ул. Саперное поле на Печерске пассажирам нужно было заплатить более 700 гривен.
Стоимость
Facebook Inter Ned
Facebook Inter Ned
По словам комментаторов, в основном водители такси не влияют на ценообразование. Стоимость поездок рассчитывается автоматически, зависимо от спроса.
Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве заметили службу такси, которая была запрещена еще в 2017 году. Чтобы вызвать запрещенные сервис, не нужны были даже программы для смены адреса IP.
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