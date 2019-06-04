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"Высадил посреди дороги!" В Киеве водителя маршрутки засекли на хамском поведении

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В Киеве водителя маршрутки №461 подловили на хамском поведении с пассажирами льготных категорий.

Он специально высаживал пассажиров не на обустроенной остановке, чтобы не смогли зайти люди с правом на бесплатный проезд, сообщила на своей странице в Facebook пользовательница соцсети Надежда.

Она сообщила, что с этим столкнулась ее мать, которую водитель не только не подобрал на остановке, а и показал ей неприличный жест, проезжая мимо. Надежда пыталась разыскать мужчину, однако 4 июня увидела в группе "Борщаговка" еще одну жалобу на водителя маршрутки с таким номерным знаком.

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"Он высадил льготника посреди дороги! На остановке ул. Жолудева в маршрутку зашла бабушка лет 70-80, зашла через заднюю дверь и сказала водителю что у нее льготный проезд. Автобус уже отъехал от остановки, водитель попросил предъявить документы, остановил автобус и потребовал выйти и зайти через переднюю дверь, чтобы показать документы (как всем известно, это один из самых загруженных маршрутов, по салону пройти к водителю возможности нету)", – поделились очевидцы.

Маршрутка

Маршрутка

Facebook Борщагівка

Водитель

Водитель

Facebook Борщагівка

Пожилая женщина вышла, чтобы зайти через переднюю дверь, однако водитель закрыл их и уехал. Возмущение пассажиров на него не повлияло.

"Высадил посреди дороги!" В Киеве водителя маршрутки засекли на хамском поведении

Как писал OBOZREVATEL, во Львове водитель 33-й маршрутки оскорбил пассажиров, которые хотели воспользоваться правом льготного проезда. Он назвал их уродами и отказывал в перевозке.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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