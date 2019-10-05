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5 октября • обновлено в 17:55
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"Вновь на работе!" В Киеве нахальную мошенницу снова засекли в метро. Видео

1.4т Читать материал на украинском

В метро Киева заметили мошенницу, которая попрошайничает якобы на билет домой.

Девушку уже не первый раз засекают на разных станциях столичного метрополитена, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"А на манеже все те же – дамочка, которая просит денежку на дорогу домой, вновь на работе. Сейчас она уже начала угрожать газовыми баллончиками тем, кто ее снимает", – сказано в сообщении.

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Мошенница

Мошенница

Скрин видео

Напомним, ранее обманутая киевлянка рассказала, что видела эту же девушку на "Шулявской", где дала ей 200 гривен. Вскоре она встретила мошенницу на "Дорогожичах" и "Вокзальной".

Во время разбирательств попрошайка заявила сотрудникам метро, что не понимает украинский язык.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который орудовал в магазинах и ТРЦ в центре города. В сети показали его фото.

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Темы
мошенничество в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
мошенники видео Киевский метрополитен
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
мошеничество чистой воды! почему она еще не на зоне? потому что страной правит опг зеленского и оборотни в погонах и мантиях! в стране ничего не изменилось
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