"Вновь на работе!" В Киеве нахальную мошенницу снова засекли в метро. Видео

В метро Киева заметили мошенницу, которая попрошайничает якобы на билет домой.

Девушку уже не первый раз засекают на разных станциях столичного метрополитена, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"А на манеже все те же – дамочка, которая просит денежку на дорогу домой, вновь на работе. Сейчас она уже начала угрожать газовыми баллончиками тем, кто ее снимает", – сказано в сообщении.

Мошенница Скрин видео

Напомним, ранее обманутая киевлянка рассказала, что видела эту же девушку на "Шулявской", где дала ей 200 гривен. Вскоре она встретила мошенницу на "Дорогожичах" и "Вокзальной".

Во время разбирательств попрошайка заявила сотрудникам метро, что не понимает украинский язык.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину, который орудовал в магазинах и ТРЦ в центре города. В сети показали его фото.

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