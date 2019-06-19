"Влупи с ноги!'' Полиция в Киеве угодила в новый скандал. Видео

В Киеве разгорелся очередной скандал вокруг патрульной полиции. Правоохранители с применением силы задержали супружескую пару, которая оказывала им сопротивление прямо посреди дороги.

Инцидент произошел вечером 18 июня на Бессарабской площади. Патруль заметил грубое нарушение ПДД и начал общаться с нарушителем, но в их беседу внезапно вмешалась проезжавшая мимо семья. Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона в Патрульной полиции Евгений Зборовский (чтобы посмотреть видео, доскроkльте до конца страницы).

Супруги, по словам Зборовского, начали мешать правоохранителям, выбежали на проезжую часть и вели себя очень агрессивно.

"В результате женщина, не контролируя свою агрессию при очередной попытке вернуть ее на тротуар, с криками и матом (на глазах у своего ребенка) расцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках", – сообщил полицейский.

Нападение на патрульную стало основанием для задержания пары. При этом супруг фиксировали конфликт с полицией на видео и, по словам Евгения Зборовского, опубликовал умышленно обрезанную запись.

Задержание женщины Скриншот

На видео слышны крики задержанных: "У меня ребенок в машине!", "Давай, влупи меня с ноги!"

Конфликт с полицией Скриншот

Противоположную версию происходящего изложил экс-руководитель районного управления столичной полиции Денис Ярославский.

"Патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья: муж, жена и ребенок. После того, как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто", – сообщил он.

Далее, по его версии, супружескую пару задержали, а ребенок провел в машине 5 часов.

Как писал OBOZREVATEL, в июне сотрудницы Национальной полиции попали в эпицентр скандала из-за своих действий во время проведения активистами под Администрацией президента акции "Ні капітуляції".

Полицейские стали препятствовать тому, чтобы на здание АП наклеили фото погибших на Донбассе украинских воинов.

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